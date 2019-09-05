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Roshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe

Кофейня Nice On Cafe открыта возле киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.

Roshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe
​Кофейня Nice On Cafe открыта возле киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.
Фото: mk.npu.gov.ua

Кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко выходит в сегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe - сегмент общественного питания и отельного бизнеса). В начале сентября компания открыла первую кофейню, в которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы.

Об этом сообщила LIGA.net со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Кофейня под названием Nice On Cafe открыта на базе первого фирменного магазина корпорации вблизи киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.

Инвестиции в проект не разглашаются. О планах развития этого направления в компании пока тоже не рассказывают.

Фото: biz.liga.net

Ранее президент Roshen Вячеслав Москалевский говорил о намерении сделать из магазинов кафе-кондитерские, но от этой идеи впоследствии отказался, заявив, что это не его история.

В то же время конкурент Roshen - кондитерская компания АВК - успешно развивает собственную сеть кофеен в Днепре.

Напомним, в июле Roshen запустила новую фабрику в Борисполе. Корпорация также располагает фабриками в Виннице, Киеве и Кременчуге. Раньше у компании также было предприятие в Мариуполе, которое было закрыто зимой 2014 года и впоследствии ликвидировано. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, России (арестованы) и Литве.

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