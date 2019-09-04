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НАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP Ukraine

Директор SAP Ukraine пожаловался на детективов новому премьеру.

НАБУ провело обыск в офисе IT-компании SAP Ukraine
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 сентября провело обыск в украинском офисе международной продуктовой IТ-компании SAP.

Об этом рассказала руководитель офиса Максим Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ индустрией, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", - рассказал он.

Он обратил внимание премьер-министра Украины на то, как проходят обыски в IТ- компаниях, и обратился с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем и пообещал, что на нее отреагирует Кабмин.

SAP Ukraine является дочерним предприятиям немецкого производителя IТ-решений по управлению предприятиями (ERP Systems) SAP SE. На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

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