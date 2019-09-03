Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из Польши в 2020 году

Рейсы из Варшавы, Гданьска и Кракова будут запускаться с июня 2020 года.

Авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий", ссылаясь на официальную информацию авиаперевозчика.

Отмечается, что открытие новых рейсов и увеличение частот на уже существующих маршрутах станет возможным благодаря базированию в Польше дополнительных четырех самолетов.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска - в Бари.

Рейсы будут запускаться с июня 2020 года.

Напомним, Wizz Air также намерен открыть 12 новых направлений из грузинского Кутаиси.

Также на днях лоукостер объявил о запуске шести новых рейсов из Одессы и одного из Львова. Полеты будут выполняться в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.