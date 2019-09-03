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В августе госбюджет Украины был недовыполнен на 9%

Недостаток средств связан с укреплением национальной валюты.

В августе госбюджет Украины был недовыполнен на 9%
Фото: google/maps

По итогам августа 2019 государственный бюджет Украины недополучил 9% доходов от запланированного их объема. Такие данные приводит Государственная казначейская служба Украины.

Доходы бюджета в августе составили 87,59 млрд гривен, в то время как в соответствии с законом о государственном бюджете в бюджет должно поступить 96,29 млрд гривен. То есть, в бюджет не поступило 8,7 млрд гривен.

По итогам января-августа 2019 в бюджет не поступило 4,5% запланированных доходов.

Ранее в Счетной палате подсчитали, что из-за укрепления курса гривны государственный бюджет недополучил 9,2 млрд гривен от начала 2019 года.

Ранее Министерство финансов Украины критиковало Нацбанк за то, что он позволил гривне укрепиться до почти 25 гривен за доллар. В Нацбанке ответили, что не могут сдерживать укрепление гривни, поскольку это повлияет на доверие инвесторов к украинской валюты.

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