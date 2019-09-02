ЮЗЖД повысила минимальный тариф с 8 до 11 гривен

Новые цены на электрички вступили в силу с 1 сентября.

Филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" с 1 сентября повысил минимальный тариф на проезд в пригородном соединении с 8 гривен до 11 гривен.

Об этом говорится в приказе, который был издан в конце августа.

Согласно новым тарифам проезда на расстояние до 30 километров будет стоить 11 гривен, 31-50 км - 13 гривен, 51-70 км - 15 гривен, 71-100 км - 18 гривен, 101-130 км - 20 гривен, 131-150 км - 23 гривны, 151-170 км - 26 гривен, 171-190 км - 29 гривен, 191-260 км - 34 гривны.

Напомним, что "Укрзализныця" хочет объединить броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления вокруг Киева в проект Kyiv City Express.