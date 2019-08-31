Зеленский обсудил с Дудой энергетическое сотрудничество "в треугольнике Польша - Украина - США"

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу обсуждал энергетическое сотрудничество между Украиной, Польшей и США.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток - 2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина и Польша намерены сотрудничать в диверсификации источников энергии, в том числе "в треугольнике Польша - Украина - США".

Президент не стал объяснять свои слова, но, скорее всего, речь идет о поставках сжиженного природного газа (LNG) из США в Украину через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце.

Напомним, в начале мая глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина близка к заключению договору о поставках газа из США. Позже Зеленский и Коболев обсуждали перспективы поставок сжиженного газа в Украину с министром энергетики США Риком Перри

Сейчас США - третий по величине поставщик сжиженного природного газа в Евросоюз.