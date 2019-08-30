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НКРЭКУ снизил тариф на передачу электроэнергии почти в три раза

Электричество для небытовых потребителей подешевеет.

НКРЭКУ снизил тариф на передачу электроэнергии почти в три раза
Фото: EPA/UPG

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 августа снизила тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в 2,7 раза или на 19,56 коп./кВт-ч до 11,65 коп./кВт-ч.

Согласно материалам заседания, которое состоялось в пятницу, снижение тарифа связано с тем, что из него исключили компенсацию по "зеленому" тарифу. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 6 июня 2019 года №483 государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно выплачивать компенсацию по "зеленому" тарифу из прибыли, полученной за продажу произведенной "Энергоатом" электроэнергии.

Тариф начнет действовать с 1 сентября.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на прошлой неделе заявил, что снижение тарифа "Укрэнерго" приведет к снижению тарифа на электроэнергию для небытовых потребителей на 10-11%.

Напомним, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии. Он предполагает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному рынку.

В результате стоимость энергоресурса для небытовых потребителей выросла на 10-25% в зависимости от класса напряжения.

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Источник: "Українські новини"
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