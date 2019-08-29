Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах утром 16 августа превысили 17 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить к началу отопительного сезона еще 2 млрд куб. м", - написал Коболев в фейсбуке.

Запасы газа уже находятся на уровне 7-летнего максимума, а к началу отопительного сезона !Нафтогаз Украины" планирует к накопить в хранилищах 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.