Суд наложил арест на старинную усадьбу Миллера в Киеве

Киевский суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на трехэтажное здание на Гоголевской улице, 32а, которое в 1890 году построили по заказу немецкого купца Бернарда Миллера.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Арест наложен в рамках уголовного производства о выводе здания из коммунальной собственности.

В советские времена усадьбу Миллера использовали как обычный жилой дом. Она уцелела во Второй мировой войне, но еле пережила 90-е. Здание признали аварийным в 1991 году, но люди там проживали еще 20 лет. В 2006 году дом получил статус памятника архитектуры, а во времена Януковича лишился его.

Недавно здание пытались выставить на продажу под снос за 25 млн гривен.

По данным следствия, речь идет о мошеннических действиях трех человек, которым 27 августа предъявили подозрение по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса.

Путем использования заведомо поддельных документов они оформили здание на подконтрольную фирму, за счет чего получили право на оформление земельного участка под домом. Стоимость земли намного превышает стоимость самого здания.

Подробнее о доме Миллера читайте в статье "Спасти древний Киев".