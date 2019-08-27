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В Киеве конфликт между двумя водителями закончился стрельбой

Один участник конфликта госпитализирован, со вторым общаются следователи.

В Киеве конфликт между двумя водителями закончился стрельбой
Архивное фото
Фото: Depositphotos/Elnur

В Соломенском районе Киева конфликт на дороге закончился стрельбой. В результате один мужчина госпитализирован с огнестрельными ранениями грудной клетки, предплечья и руки. С другим участником общаются следователи.

Об этом сообщается на сайте патрульной полиции.

"В 10:30 к правоохранителям обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на Воздухофлотском проспекте в него стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшего", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина выезжал со двора дома, но проезду помешал автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ выстрелил в него из пистолета, сел в машину и уехал.

"Пострадавшего доставили в больницу, а правоохранители начали искать стрелка, в городе ввели план "перехват" и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Впоследствии полицейские установили личность второго участника инцидента, которого пригласили в управление для дачи объяснений. Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет «Флобер» во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов", - сообщили в полиции.

После получения справки от врачей об окончательном диагнозе пострадавшего будет дана правовая квалификация события и открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку.

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