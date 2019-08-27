​Прокуратура через суд добивается снесения незаконно построенного аквапарка в Кирилловке

"В пляжной зоне запрещается строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных".

Прокуратура Запорожской области просит суд снести незаконно построенный аквапарк в пляжной зоне Азовского моря - в Кирилловке.

Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Отмечается, что Кирилловский поселковый совет передал своему коммунальному предприятию три земельных участка в непосредственной близости к линии моря и Утлюцкому лиману общей площадью 1,2 га для размещения объектов рекреационного назначения. В дальнейшем на этом участке физическое лицо самовольно построило аквапарк с бассейнами, здание охраны и туалет.

"В соответствии с требованиями Земельного кодекса Украины, в пределах пляжной зоны прибрежных защитных линий запрещается строительство любых сооружений, кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных", - подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура подала три иска в Акимовский районный суд с просьбой признать недействительным решения поселкового совета о передаче земли и договоры аренды. Также прокуратура просит отменить регистрацию декларации о готовности объектов аквапарка к эксплуатации и снести их, а землю вернуть в собственность общины.

Напомним, в прошлом году в Кирилловке обнаружили трубопровод, сбрасывавший нечистоты в Утлюкский лиман.