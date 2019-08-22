Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
ГлавнаяПолитика

ГБР открыло дело против ректора КПИ Згуровского

Дело касается строительства жилого комплекса "Генезис" на земучастке, принадлежащем КПИ.

ГБР открыло дело против ректора КПИ Згуровского
Михаил Згуровский
Фото: Студвей

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского из-за строительства жилого комплекса "Генезис" на земельном участке, принадлежащем КПИ.

Об этом говорится в судебных материалах, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что дело открыто 7 июня 2019 года по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

"В ходе досудебного расследования установлено, что ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика, который является народным депутатом Украины (имеется в виду бывший президент корпорации "Укрбуд", депутат Верховной Рады Максим Микитась) и другими лицами, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжелые последствия государству", - отмечается в материалах суда.

Установлено, что решением Киевского горсовета от декабря 2004 года был утвержден проект отвода земельного участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Борщаговской и переулком Индустриальным в Соломенском районе.

Распоряжением КГГА в 2008 году было предоставлено разрешение Национальному техническому университету осуществить проектирование и строительство учебно-жилищного и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на данном земучастке.

В то же время по состоянию на текущий момент на данном участке корпорация "Укрбуд" строит жилкомплекс "Генезис".

В июле суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором и его должностных обязанностях.

Напомним, в начале прошлого года Згуровского избрали главой набсовета "Укроборонпрома". В июле 2019 президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также