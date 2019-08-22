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На должность тернопольського губернатора претендует экс-регионал, который инициировал вышивку портрета Януковича

Руслан Комар-Черный в 2013-2014 был главой Подволочисской РГА.

На должность тернопольського губернатора претендует экс-регионал, который инициировал вышивку портрета Януковича
Руслан Комар-Черный
Фото: vkursi.te.ua

Возглавить Тернопольскую областную государственную администрацию намерен бывший глава Подволочисской ГРА экс-регионал Руслан Комар-Черный.

Об этом свидетельствует декларация, поданная в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Местное издание Тернополяны отмечает, что именно Комар-Черный после назначений главой райадминистрации инициировал "пресловутый вышитый портрет тогдашнего главы государства". Именно такой презент чиновник заставил детей Дома школьника в городке Скалат сделать тогдашнему тернопольскому губернатору Валентину Хоптяну.

Инцидент, который в области расценили как провокацию, произошел в январе 2014. Мэр Скалата Наталья Станьковская тогда заявила, что детей подставили. "Родители стоят на Майдане, а дети вышивают портрет президента. Тут, наверное, что-то не так", - заявила она.

Фото: ternopoliany.te.ua

Как сообщалось, на должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым.

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