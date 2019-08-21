​Консульство РФ запросило с фигуранта "дела 2 мая" Мефедова €80 за паспорт

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе запросило с фигуранта "дела 2 мая" Евгения Мефедова, который вышел из СИЗО после пятилетнего ареста, 80 евро за оформление документов.

Об этом сообщила мать второго освободившегося "куликовца" Тамара Долженкова.

"Вы не поверите, но в российском консульстве у него потребовали за паспорт 80 евро", - говорится в ее фейсбуке.

Адвокат Мефедова Валентин Рыбин подтвердил эту информацию.

"История про то, как с Евгения Мефедова в Одесском консульстве РФ требовали 80 евро за выдачу паспорта, получила некий резонанс. [Спикер МИД РФ] Мария Захарова с гневом потребовала опровержения фейка, позорящего МИД РФ. Она права. Действительно позор знатный. Представьте себе, в каком гастрономе грузчиком через сутки работал бы украинский консул, потребуй он денег с Сенцова в аналогичной ситуации. Но права М.Захарова только наполовину. Действительно позор. Но, увы, не фейк", - говорится в его фейсбуке.

"Представители генерального консульства Российской Федерации в Одессе не сделали ровным счетом ничего, чтобы Евгений Мефедов попал на свободу. Эти люди позволили себе отказать Мефедову в выдаче необходимых документов, оформлении паспорта и отказывали в предоставлении хотя бы минимальной моральной поддержки", - добавил Рыбин.

Напомним, в 2017 году суд Черноморска оправдал Долженкова и Мефедова по "делу 2 мая" о массовых беспорядках в Одессе, но СБУ тут же сделало их фигурантами другого производства - о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация "Одесская дружина", членами которой они являются, приехала в этот город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.

В августе 2019 года они вышли на свободу под залог более 150 тысяч гривен каждый, деньги собрал депутат Верховной Рады Николай Скорик.

Сергей Долженков - активист "Антимайдана", известный также под псевдонимом "Капитан Какао". Вместе с россиянином Мефедовым он был активным участником событий в Одессе 2 мая 2014 года.