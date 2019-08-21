Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане

Суд оставил под стражей бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах на Майдане.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Только что Киевский апелляционный суд оставил апелляционные жалобы защиты без удовлетворения. Четверо обвиняемых беркутовцев остаются под стражей", - говорится в сообщении группы в фейсбуке.

Как сообщалось, 19 августа в Киевском апелляционном суде должны были рассмотреть жалобу адвокатов “беркутовцев” на решение Святошинского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Аброськину, Зинченко, Янишевскому и Маринченко в деле по обвинению в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По неизвестной причине обвиняемых в суд не доставили - их включили по видеосвязи из камеры. Как только началось заседание, адвокат обвиняемых Аброськина и Маринченко, Александр Горошинский, заявил, что считает невозможным рассмотрение дела без физического присутствия обвиняемых в зале суда. Его поддержали его коллеги, адвокаты Игорь Варфоломеев и Стефан Решко. В результате рассмотрение жалобы перенесли на 21 августа.

Напомним, 16 июля Святошинский суд отпустил "беркутовца" Сергея Тамтуру под домашний арест. Остальные четверо подозреваемых по этому делу - Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко - остались под стражей, но их адвокаты также просили суд отпустить подзащитных под домашний арест, и подали апелляцию на решение суда.

Прокурор по делу, Игорь Земсков, говорит, что отпускать “беркутовцев” под домашний арест - большой риск. Он пояснил, что обвиняемые являются представителями роты спецназначения, в состав которой в общем входило 26 человек. 21 человек из этой роты, кроме этих 5 обвиняемых, являются подозреваемыми и скрываются на территории РФ. Сторона обвинения считает, что их экс-коллеги могут предоставить им любую помощь в сокрытии. Также есть риск уничтожения доказательств.

Как ранее сообщалось, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство. 7 июля 2019 года Генпрокуратура начала проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Евромайдана. В частности, осуществляется воспроизведение обстановки и обстоятельств событий по эпизоду 20 февраля 2014 года на Институтской.

Также напомним, 26 июня суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана. В мотивационной части его адвоката так же фигурировала статья Конституционного Суда 176. А 5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения на домашний арест для снайпера "Омеги" Дмитрия Хмиля, который подозревается в убийстве героя Небесной Сотни, театрального режиссера Александра Храпаченко.