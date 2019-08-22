Путин и Макрон говорили про обмен удерживаемых между РФ и Украиной, - Песков

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе своих переговоров обсуждали российско-украинские отношения, в том числе и вопросы обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной, однако без каких-либо фамилий. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

По словам Пескова, главы государств подробно обсудили проблему урегулирования конфликта в Донбассе и российско-украинские отношения.

Напомним, после встречи с Путиным, Макрон завил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.