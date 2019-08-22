Экс-глава Госслужбы занятости возглавила новую Госсоцслужбу

Кабинет министров назначил начальницей Государственной социальной службы Марину Лазебную, которая в 2013-2014 годах руководила Государственной службой занятости.

Об этом говорится в распоряжении №638 от 21 августа.

До Госслужбы занятости она работала в Департаменте труда и занятости Минсоцполитики, секретариате Кабина и в Министерстве экономики.

В последнее время, согласно декларации, занималась предпринимательской деятельностью.

Напомним, Государственная социальная служба - новый центральный орган исполнительной власти, который должен реализовывать госполитику в сфере соцзащиты населения и защиты прав детей, а также осуществлять госконтроль во время предоставления социальной поддержки.

Создание службы призвано размежевать функции по формированию соцполитики, которые остаются за Минсоцполитики, и ее реализации, которые возлагаются на новосозданную службу.