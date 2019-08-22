Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
ГлавнаяПолитика

Экс-глава Госслужбы занятости возглавила новую Госсоцслужбу

Марина Лазебная вернулась на госслужбу.

Экс-глава Госслужбы занятости возглавила новую Госсоцслужбу
Марина Лазебная
Фото: dcz.gov.ua

Кабинет министров назначил начальницей Государственной социальной службы Марину Лазебную, которая в 2013-2014 годах руководила Государственной службой занятости.

Об этом говорится в распоряжении №638 от 21 августа.

До Госслужбы занятости она работала в Департаменте труда и занятости Минсоцполитики, секретариате Кабина и в Министерстве экономики.

В последнее время, согласно декларации, занималась предпринимательской деятельностью.

Напомним, Государственная социальная служба - новый центральный орган исполнительной власти, который должен реализовывать госполитику в сфере соцзащиты населения и защиты прав детей, а также осуществлять госконтроль во время предоставления социальной поддержки.

Создание службы призвано размежевать функции по формированию соцполитики, которые остаются за Минсоцполитики, и ее реализации, которые возлагаются на новосозданную службу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также