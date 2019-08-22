Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Кабинет министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа.

Градиль был назначен на указанную должность в феврале 2017 года. Он родился в 1973 году в Херсоне, в 1995 году окончил Херсонский индустриальный институт по специальности "Бухгалтерский учет".

С февраля 2001 по февраль 2002 года работал заместителем начальника херсонского областного управления Государственного Ощадного банка, затем до марта 2005 года был директором херсонского филиала Мегабанка (Харьков).

С марта 2005 по июнь 2010 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Также Градиль возглавлял управление Национального банка в области.

Напомним, после решения Рады уволить министра финансов Александра Данилюка в июне прошлого года, двое его заместителей - Юрий Буца и Сергей Марченко - подали в отставку. В Минфине тогда о стались первый заместитель Оксана Маркарова, которая с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата, а позже и.о. главы Минфина, а также госсекретарь Евгений Капинус и замминистра Градиль.