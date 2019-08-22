Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
ГлавнаяПолитика

Кабмин уволил замминистра финансов Градиля

Градиль был назначен в феврале 2017 года.

Кабмин уволил замминистра финансов Градиля
Андрей Градиль
Фото: most.ks.ua

Кабинет министров уволил заместителя министра финансов Андрея Градиля.

Об этом говорится в распоряжении правительства №637 от 21 августа.

Градиль был назначен на указанную должность в феврале 2017 года. Он родился в 1973 году в Херсоне, в 1995 году окончил Херсонский индустриальный институт по специальности "Бухгалтерский учет".

С февраля 2001 по февраль 2002 года работал заместителем начальника херсонского областного управления Государственного Ощадного банка, затем до марта 2005 года был директором херсонского филиала Мегабанка (Харьков).

С марта 2005 по июнь 2010 - заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации.

Также Градиль возглавлял управление Национального банка в области.

Напомним, после решения Рады уволить министра финансов Александра Данилюка в июне прошлого года, двое его заместителей - Юрий Буца и Сергей Марченко - подали в отставку. В Минфине тогда о стались первый заместитель Оксана Маркарова, которая с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата, а позже и.о. главы Минфина, а также госсекретарь Евгений Капинус и замминистра Градиль.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также