Зеленский отреагировал на заявления о возможном возвращении России в G8

Президент считает это возможным только после деоккупации Крыма и Донбасса, а также - освобождения политзаключенных

Президент Владимир Зеленский считает, что сигналом о готовности России вернуться в G8 ("Большую восьмерку") должно стать возвращение Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных и захваченных украинских моряков.

Об этом он написал в Фейсбуке в ночь на четверг.

"С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны", - написал президент.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - подчекнул Зеленский.

Он также поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Об этом он заявил за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.