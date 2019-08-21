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Германия ответила на предложение Трампа вернуть Россию в G7

Россию исключили из G7 за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе.

Германия ответила на предложение Трампа вернуть Россию в G7
Фото: EPA/UPG

Правительство Германии выразило несогласие с президентом США Дональдом Трампом, который допустил возможность возвращения России в "большую семерку", передает Немецкая волна.

РФ исключили из формата G7 после противоречащей международному праву аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины, и оба эти обстоятельства по-прежнему существуют, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт 21 августа в Берлине.

Только когда положение вещей изменится, можно вести переговоры об усилении участия России, подчеркнул Зайберт.

Накануне Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Об этом он заявил за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми G8.

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