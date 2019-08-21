Московский суд оставил в силе арест 24 украинских военнопленных моряков

Судебные заседания по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

Московский городской суд оставил в силе продление ареста 24 украинских моряков до 24 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на фейсбуке.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения", - написал он.

Полозов отметил, что судебные заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

16 августа суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов одиннадцати украинских военнопленных моряков.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

24 июля этого года стало известно, что ФСБ России завершила расследование в отношении военнопленных моряков и передала им материалы уголовного дела для ознакомления.

18 июня омбудсмен Людмила Денисова подписала ходатайство к следователю ФСБ России о принятии решения об избрании личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков.