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Киберполиция задержала создателя детской порностудии

Он скрывался от правоохранителей после внесения залога.

Киберполиция задержала создателя детской порностудии
Фото: Департамент Киберполиции\фб

Сегодня, 21 августа сотрудники Киберполиции второй раз задержали 51-летнего киевлянина, которого ранее задерживали за организацию и создание детской порнографии, однако после внесенного залога он скрывался от правоохранителей.

Об этом сообщает Департамент киберполиции на фейсбуке.

В начале августа 2019 года Октябрьский районный суд Полтавы изменил 51-ленему создателю детской порностудии арест на залог размером в 153 680 гривен.

"После внесения залога мужчина скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля столичная полиция разоблачила онлайн-порностудию, где были задействованы около 20 девушек. Порномодели в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера. Для этого организатор арендовал трехэтажную квартиру в центре Киева, и нанимал на работу девушек от 18 до 30 лет.

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