Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент
У "Барселоны" и "Реала" по трансферу Неймара появился неожиданный конкурент
НАБУ завело дело на Филатова по его декларации
НАБУ завело дело на Филатова по его декларации
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
КГГА сменила юридический адрес с Крещатика на Лукьяновку
КГГА сменила юридический адрес с Крещатика на Лукьяновку
ГлавнаяОбществоЖизнь

Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении

Они были задержаны накануне.

Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении

Двое граждан Грузии, задержанных по подозрению в ограблении, недавно получили гражданство Украины.

Согласно указу президента №466/2019 от 27 июня, украинские паспорта получили 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Напомним, ранее в Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.  Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также