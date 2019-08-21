Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении

Двое граждан Грузии, задержанных по подозрению в ограблении, недавно получили гражданство Украины.

Согласно указу президента №466/2019 от 27 июня, украинские паспорта получили 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Напомним, ранее в Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом