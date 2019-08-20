40-летней организатору и ее соучастнику объявлено о подозрении.

Киберполиция задержала организатора группы, занимавшейся похищением денег с банковских счетов украинцев. Предварительная сумма ущерба - 1,5 миллиона гривен. 40-летней организатору и ее соучастнику уже объявлено о подозрении.

Об этом информирует Департамент киберполиции Украины.

Сообщается, что для управления банковскими счетами и похищения средств злоумышленники использовали мобильные номера, которые были привязаны к банковским счетам граждан. Базы данных с этими номерами они покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в социальных сетях.

Злоумышленники обычно обворовывали счета учителей, работников медицинских учреждений, разнорабочих, используя их зарплатные карты. Сотрудники киберполиции с участием службы безопасности АО «Альфа-Банк» установили, что в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога, а создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей 40-летняя женщина.

"По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты

финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и осуществления операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из соцсетей (фамилия , имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.)", - говорится в сообщении.

Имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших. А система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

"По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 миллиона гривен ($59,5 тыс.). Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках", - отмечают в киберполиции.

Для удобства и быстрой координации действий они арендовали офис в Кривом Роге. Во время обысков, в частности в помещении участников группы и их автомобилях, полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 185 УК (кража).

Двух подозреваемых задержали, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.