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На Донбассе ранен украинский военный

Российские наемники три раза нарушили режим тишины.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

Согласно сообщению, враг обстреливал позиции подразделений украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи Талаковки, Красногоровки и Южного.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В одном из направлений обстрелов, враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25) из-за чего был ранен украинский военный.

Ранее 20 августа оккупанты обстреляли Бахмутский аграрный союз в Донецкой области.

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