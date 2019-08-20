"Слуга народа" назвала законопроект об обличителях коррупции одним из приоритетных

Людям, которые будут сообщать о взяточниках, будут выплачивать материальное вознаграждение.

Партия "Слуга народа" планирует как можно скорее принять законопроект об обличителях коррупции, согласно которому информаторам будут предлагать 10% от суммы правонарушения.

Об этом заявила на брифинге нардеп Галина Янченко, передает "112 Украина".

Она напомнила, что сейчас над законом работает рабочая группа под руководством заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки. Янченко утверждает, что законопроект находится на финальной станции подготовки. Его планируют принять уже в ближайшее время как неотложный.

"Я лично возлагаю большие надежды, что законопроект о обличителях, в частности о материальном вознаграждении для обличителей коррупции до 10% от нанесенного государству ущерба будет принят, возможно, даже в первые недели работы ВР мы получим результативное голосование по этому законопроекту", - добавила Янченко.

Она также добавила, что для разоблачителей, кроме денежного вознаграждения, также предусмотрели дополнительную юридическую и иную защиту.

Напомним, в июне 2019 года президент Владимир Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике.

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призвал граждан сообщать о коррупции ему напрямую.