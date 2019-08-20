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В Украину прибыл новый посол Франции

Этьен де Понсен раньше работал во французском МИДе.

В Украину прибыл новый посол Франции Этьен де Понсен.

"Благополучно прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал он в твиттере во вторник.

Де Понсену 55 лет, до назначения послом Франции в Украине с июля 2015 года по август 2019 года он занимал должность Инспектора по иностранным делам Министерства Европы и иностранных дел Франции.

Ранее, с 2013 по 2015 годы, де Понсен занимал должность председателя миссии EUCAP SEAE, Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Также с июня 2007 года по октябрь 2010 года он исполнял обязанности посла Франции в Болгарии, а с ноября 2010 года по июль 2013 года - был послом Франции в Кении и Сомали с резиденцией в Найроби.

Де Понсен сменил на должности посла в Украине Изабель Дюмон.

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Источник: "Українські новини"
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