Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом во время встречи четы Нетаньяху в киевском аэропорту.

Премьер-министр Израиля назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".

Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".

Глава Израиля заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.

"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.

По словам Нетаньяху, ситуация в Киеве напомнила ему "исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному росту японских инвестиций.

"Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнее блюдо во время трапезы было подано в тарелке в виде туфли.Что я вам скажу? Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим", - резюмировал премьер Израиля.

Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором супруга главы израильского правительства Сара Нетаньяху якобы бросает ломтик каравая во время церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".