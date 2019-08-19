Определенность по претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%, - Арахамия

Претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в новой ВР Давид Арахамия рассказал, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата на рассмотрение парламента", - сказал он в комментарии "Интерфаксу".

Касательно вероятности рейтингового голосования по кадровым вопросам, он сказал, что сейчас с этим политики еще определяются.

"Всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, но это не должно быть таким политическим процессом", - добавил Арахамия.

Он отметил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

Политик отметил, что сейчас главное – это состав комитетов и направления их работы, поскольку от новой Рады ждут не шоу, а работу. Он также сказал, что поскольку является "возможным главой фракции", то не может быть руководителем какого-либо парламентского комитета.

Напомним, в начале августа сообщалось, что партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.