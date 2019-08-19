"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки

Партия "Слуга народа" извинилась перед журналисткой НВ Ольгой Духнич за оскорбление со стороны избранного депутата Максима Бужанского, но при этом заявила, что понимает реакцию своего представителя.

Об этом говорится в фейсбуке "Слуги".

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала «Новое время». Руководство партии и фракции «Слуги народа» принесло госпоже Духнич извинения. Вместе с тем, мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам", - сказано в сообщении.

"Слуга народа" считает, что журналисты должны воздерживаться от оценочных суждений, потому что они приводят к "наклеиванию ярлыков и предубежденному отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качествен народных избранников".

Напомним, журналистка Ольга Духнич во время интервью с главой "Слуги народа" Дмитрием Разумковым, согласна ли партия разделить репутацию с такими людьми, как "Максим Бужанский, ностальгирующий по СССР и временам Виктора Януковича".

Бужанский в ответ написал в телеграме следующее: "Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного сми".