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"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки

"Высказывания Бужанского были понятной реакцией на оценочные суждения".

"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
Фото: dnpr.com.ua

Партия "Слуга народа" извинилась перед журналисткой НВ Ольгой Духнич за оскорбление со стороны избранного депутата Максима Бужанского, но при этом заявила, что понимает реакцию своего представителя.

Об этом говорится в фейсбуке "Слуги".

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала «Новое время». Руководство партии и фракции «Слуги народа» принесло госпоже Духнич извинения. Вместе с тем, мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам", - сказано в сообщении.

"Слуга народа" считает, что журналисты должны воздерживаться от оценочных суждений, потому что они приводят к "наклеиванию ярлыков и предубежденному отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качествен народных избранников".

Напомним, журналистка Ольга Духнич во время интервью с главой "Слуги народа" Дмитрием Разумковым, согласна ли партия разделить репутацию с такими людьми, как "Максим Бужанский, ностальгирующий по СССР и временам Виктора Януковича".

Бужанский в ответ написал в телеграме следующее: "Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного сми".

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