Разумков переписал бизнес на жену

"Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров".

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что переписал свой бизнес на жену.

Об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Переписал на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сказал Разумков.

Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

По данным аналитической системы YouControl, Разумков действительно больше не значится в числе бенефициарных владельцев в ООО "Украинская политконсалтинговая группа", зато там появилась его жена Юлия Чайка. Кроме того, в 2019 году Разумков вышел из числа участников ООО "Интеринвест XXI век".

Напомним, что новые депутаты не обязаны подавать декларации о доходах до весны 2020 года, так как были избраны на досрочных выборах.

В то же время депутаты VIII созыва обязаны подать еще две декларации - декларацию перед увольнением и декларацию за 2019 год.