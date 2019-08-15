Выбор Харьковской области: что пообещали победившие «мажоритарщики» своим избирателям

В шести из семи мажоритарных округов Харьковского региона за пределами областного центра избиратели отдали предпочтение представителям партии «Слуга Народа» . При высокой степени идентичности их избирательных программ, определенные различия все же присутствуют. Касаются они именно работы в округах и обещаний решать актуальные проблемы их жителей. Что конкретно пообещали своим избирателям победители – в новом материале от Аналитического центра «Обсерватория демократии».

175 округ – Евгений Пивоваров («Слуга Народа»)

Большинство обещаний Евгений Пивоваров сформулировал в стилистике «инициирую», «возьму под личный контроль».

Пожалуй, самый содержательный пункт гласит о том, что будущий депутат ликвидирует бюрократические преграды, которые мешают построить завод по утилизации твердых бытовых отходов. Такая формулировка вызывает некоторые вопросы. Не совсем понятно, о каком «заводе по утилизации» идет речь. Если все же о мусороперерабатывающем комплексе, который начали строить в 2017 году на месте Дергачевского полигона и планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года (хотя утилизация и переработка – процессы несколько разные), то в дальнейшей коммуникации со своими избирателями депутату стоит уточнить, какие именно бюрократические преграды мешают и будут ликвидированы.

Действительно со строительством комплекса существуют очевидные проблемы, на которые обращают внимание экологи и в решение которых депутат может внести свою лепту. Во-первых, дорога к нему проходит через город Дергачи, со всеми вытекающими «ароматными», «звуковыми» и «дорожно-качественными» последствиями для жителей. Во-вторых, высокая закрытость проекта для общественности. Поэтому способствовать проведению общественных слушаний со стороны народного депутата было бы весьма целесообразно. Есть еще и третья проблема – сортировка мусора. На данном этапе не предусматривается первичная сортировка мусора. Сортировочные линии – это уже вчерашний день. Не лучше ли потратить выделенные на них деньги на обеспечение первичной сортировки?

Часть обещаний будущего депутата касаются региона в целом, приоритеты для округа, при этом, не выделяются. В частности, обещая разработать государственную программу возобновления экологии региона, Евгений Пивоваров не указывает, какие именно рекреационные зоны для возобновления, находящиеся на территории округа, будут включены в программу. То же самое касается и инициирования работы постоянного регионального совета по развитию высокотехнологической промышленности. С точки зрения интересов жителей конкретного округа, стоит уточнить, какие именно отрасли он относит к приоритетным, следовательно, будет лоббировать их развитие, а также, какие новые рабочие места потенциально могут стать доступны для его избирателя. Обещания «взять под личный контроль» инфраструктурные проекты и проведение медицинской реформы также следует конкретизировать в плане аспектов, требующих контроля, и его результатов.

Таким образом, предметом дальнейшего диалога активной общественности округа с народным избранником могут стать обозначенные проблемы завершения строительства и работы мусороперерабатывающего комплекса, а также, определение конкретных результатов «инициирования» и «контроля», достижению которых будет посвящена его деятельность.

176 округ – Дмитрий Шенцев («Оппозиционный блок»)

Пункты программы, посвященные работе в округе, депутат формулирует в традиционной для себя патерналистской стилистике. Он обещает и дальше заботиться о местных инфраструктурных проектах (от дорог, автобусного сообщения, газификации и водоснабжения – до детских площадок, стадионов и домов культуры), поддерживать в округе образование и медицину, культуру и спорт. Таким образом, народный депутат фактически дублирует функционал местной власти.

Учитывая то, что именно такая опека, в том числе, с помощью именного благотворительного фонда, в значительной степени обеспечила Шенцеву победу в округе, по-видимому, по-видимому, он не намерен отказываться от патерналистских практик и фактического отправления функций местной власти и в дальнейшем.

Также депутат собирается поддерживать фермеров и предпринимателей. В чем состоит забота и поддержка, правда, не указывает. В целом часть программы, посвященную работе в округе, можно охарактеризовать как декларативно-процессуальную. Она не предусматривает ни единого конкретного результата «поддержки», «способствования», «решения проблем». Поэтому жители округа могут помочь своему депутату – предоставить перечень этих проблем, предложить очередность их решения, определить конкретные результаты.

Некоторые инициативы в сфере законодательной деятельности также касаются региона и округа. Их формулировка полностью отражает программные положения и риторику «Оппоблока». В частности, речь идет о реформе децентрализации. Депутат намерен внедрять законодательные инициативы, которые предоставят автономию и расширение прав регионов в экономических, культурных, религиозных и языковых вопросах. Каких именно прав, по его мнению, недостаточно – не конкретизирует. Сам депутат свою задачу видит в поддержке православия в Украине. Однако в своей политической деятельности будет руководствоваться принципом невмешательства государства в религиозные и конфессиональные вопросы. Противоречия между первым и вторым – по-видимому, не видит.

В области политики сохранения населения депутат, также в русле риторики «Оппоблока», собирается ликвидировать негативные последствия медицинской реформы. Однако, хотя бы в плане конструктивной критики, не называет их. В соответствии с партийной линией, всю реформу считает губительной. Применительно к Харьковскому региону, стоит отметить, что она продвигалась крайне пассивно, в значительной мере – саботировалась. Поэтому утверждение о сохранении низкого качества медицинского обслуживания как результате активного либо пассивного внедрения реформы - как минимум, спорно. К тому же отсутствует какая-либо конкретика относительно последовательных шагов и ощутимых в обозримом будущем хотя бы промежуточных результатов внедрения страховой медицины, которую намеревается лоббировать «Оппоблок».

177 округ – Дмитрий Любота («Слуга Народа»)

Главный месседж Дмитрия Люботы – обещание совместно с жителями разработать программу развития округа, наладить эффективную коммуникацию с ними, регулярно, раз в полгода, давать отчет о проделанной работе. Вероятно, именно поэтому депутат очертил лишь общие направления планируемой деятельности в округе. Их основная часть касается развития социальной инфраструктуры округа – учреждений образования, охраны здоровья и культуры, благоустройства территорий, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Избранник уточняет, что к реализации программы должны быть привлечены все уровни власти. Поэтому жители округа имеют хороший шанс сформировать повестку дня на депутатскую каденцию, при этом, не превращая народного депутата в начальника ЖЭКа.

Фактически единственное обещание, нацеленное на конкретный результат – искоренение коррупции на всех уровнях. Учитывая то, что данное обещание касается округа, а Дмитрий Любота житель его центра – города Купянска, и хорошо, как сам уверяет, знает и понимает местные проблемы, можно считать коррупцию острой проблемой. В таком случае жителям округа стоит помочь будущему депутату определить «коррупционные узлы» и внести в совместно разрабатываемую программу меры по их ликвидации. То же касается и борьбы с бюрократической волокитой.

Часть обещаний предусматривают «способствование» реформированию и развитию образования и медицины. Их следует все же разделить на два уровня – государственный и местный. Первый предполагает законотворческую деятельность, направленную на усовершенствование соответствующих реформ. Однако в части программы, посвященной работе в составе фракции «Слуги Народа» этот пункт отсутствует. На местном уровне необходимо практически внедрять реформы и преодолевать саботаж. Это, в свою очередь, требует выявления «узких мест» в округе и применения конкретных мер по их ликвидации.

178 округ – Александр Литвинов («Слуга Народа»)

В статусе народного депутата Александр Литвинов собирается ставить вопрос о создании общенационального фонда с целью аккумулирования ресурсов для инфраструктурной модернизации на местах. Данное обещание, с одной стороны, сочетает деятельность в составе фракции «Слуги Народа» с представительством интересов округа, однако, с другой – депутат не указывает никаких конкретных либо возможных источников наполнения фонда.

Актуальность проблемы удобного транспортного сообщения между населенными пунктами округа и области достаточно очевидна. Однако ее констатации и обещания решать явно недостаточно. Поэтому целесообразным выглядит проведение с участием депутата общественных слушаний в населенных пунктах округа, чтобы определить приоритетность, локацию и очередность развития транспортных магистралей. В сочетании с обещанием партией и депутатами от «Слуги Народа» внедрения независимого аудита дорог, если таковое реализуется, транспортные проблемы в округе имеют шанс на некоторое разрешение.

Самыми болезненными проблемами в округе будущий депутат называет состояние коммунального хозяйства в городе Первомайском и учебных заведений в Близнюковском районе. Их модернизацию он обещает взять под личный контроль. Такая формулировка дает возможность жителям населенных пунктов апеллировать к контрольным функциям депутата и требовать конкретного результата.

179 округ – Алексей Кучер («Слуга Народа»)

Обещания депутата можно разделить на две группы. Первые касаются улучшения инфраструктуры округа – транспортного сообщения, автомобильных парков, социальной инфраструктуры, стопроцентного покрытия мобильной связью и скоростным Интернетом. Для обновления автомобильных парков будущий депутат собирается привлекать средства государственного бюджета. А вот финансовые источники качественного ремонта и строительства «лица государства» – автомобильных дорог, в программе не указываются.

Проблемы повышения качества и доступности образования и медицинских услуг депутат намерен решать путем внесения соответствующих законопроектов. Однако среди трех, которые он определил в программе, отсутствуют законопроекты, направленные на решение данной проблемы.

Вторая часть обещаний посвящена решению экологических проблем. Для мониторинга качества водоемов и их очистки представитель округа намерен привлекать бюджетные средства. Решение вопросов стихийных мусорных свалок и незаконной вырубки лесов собирается продвигать путем внесения законопроектов (хотя тоже не включил их в программный список), установления запретов на государственном уровне и ужесточения наказаний.

Поскольку для решения приоритетных проблем округа будущий депутат, в основном, намерен привлекать средства из госбюджета, вероятно, конкретные результаты будут прямо зависеть от размера субвенций. Поэтому заинтересованным избирателям стоит внимательно следить за законодательными инициативами депутата и их продвижением в парламенте, мониторить выделение и освоение субвенций. А еще лучше, сразу, на первых встречах с депутатом, определить совместно конкретные результаты по ключевым программным пунктам, тем более, что будущий депутат настроен на эффективную коммуникацию с избирателями.

180 округ – Алексей Красов («Слуга Народа»)

Не очень щедрым на обещания жителям округа оказался их избранник. 2 из 4-х касаются привлечения средств из государственного бюджета – на капитальный ремонт дорог, на строительство и реконструкцию очистных сооружений Богодуховского и Нововодолажского районов. Поскольку в программе не определяются дороги, которые депутат планирует капитально отремонтировать, их целесообразно определить самим избирателям, исходя из приоритетности дорог для округа и размера финансирования, на которое рассчитывает депутат. Серьезность намерений внедрять программы освещения населенных пунктов не подкрепляется ни четко определенной локацией, ни указанием источников финансирования.

Также депутат обещает способствовать внедрению программ энергосбережения в жилищном секторе и в учреждениях социальной инфраструктуры. Однако локацию и количество хотя бы учебных и медицинских учреждений не определяет. Поэтому, если избиратели не хотят получить только процесс «способствования», целесообразно наладить конструктивную коммуникацию с депутатом. Ее хорошее начало – обсудить и детализировать 4 обещания, непосредственно касающиеся округа.

181 округ – Дмитрий Микиша («Слуга Народа»)

Наиболее лаконичным в обещаниях жителям округа оказался представитель Харьковского и Змиевского районов. Будущий депутат пообещал добиваться, чтобы вопрос капитального ремонта дороги Мерефа – Змиев стал приоритетным на 2020 год (приоритетным для кого – не уточнил). Из такой формулировки сложно понять, означает ли это, что дорогу все же отремонтируют.

Кроме того, избранник будет пытаться решать проблему очистных сооружений в городах Мерефе и Змиеве путем привлечения средств из бюджетов всех уровней. Проблема действительно актуальная, не решается более десятилетия, а указанные населенные пункты лидируют в области по выбросам недоочищенных вод в водоемы. Водоемы загрязнены. Качество питьевой воды и ее химический состав также плохие и дальше ухудшаются. Поэтому заинтересованность избирателей – хороший стимул для совместных усилий депутата, директоров предприятий-загрязнителей и всех жителей округа.

Дмитрий Микиша важной целью своей работы в парламенте определил «смену сознания граждан Украины». Однако он акцентирует внимание лишь на одном качестве сознательного и деятельного гражданина – переходе от духа патернализма к осознанию множества возможностей и готовности их использовать. Способствовать формированию гражданского общества, как следует из программы, достаточно путем неформального образования и развития сети центров гражданской активности. Такой подход вызывает, как минимум, два предостережения. Во-первых, неформальное гражданское образование, безусловно, важно. Но это дополнение. Основа – тотальное формальное гражданское образование на всех уровнях. Поэтому депутату стоит выводить эту цель на другой уровень, инициировать во фракции и в парламенте внедрение формального гражданского образования европейского образца. Во-вторых, развитие центров гражданской активности – не миссия власти. Власть может не блокировать их развитие и гражданские активности, эффективно коммуницировать и сотрудничать с институтами гражданского общества, внедрить систему гражданского образования, тогда центры и сети будут создаваться, развиваться в режиме активной самоорганизации.

Еще один важный аргумент в пользу инициирования депутатом внедрения системы тотального гражданского образования – скудность и недостаточность программных положений «Слуги Народа» в подразделе 16 «Национальная идентичность и гражданское согласие».

Выводы

Факт солидарной победы в шести округах «новичков» от «Слуги Народа», которые, в отличие от их главных конкурентов не имели ни узнаваемости, ни местных клиентел, показывает, что главным мотивом выбора избирателей выступил протест против местных «феодальных элит».

Хотя программы и не имели определяющего значения в период выборов, по его завершению их содержание, вероятно, актуализируется в силу ряда факторов – приближения местных выборов, желания жителей решить накопившиеся проблемы. Очень хотелось бы добавить и фактор «ответственного голосования». Ведь в демократической системе, голосуя за своего представителя, избиратель не только понимает собственную ответственность за результат своего выбора, но и разделяет ответственность со своим избранником. Осознание этого стимулирует его эффективно контролировать своих представителей в институтах власти.

Анализ программных обещаний «мажоритарщиков» и их сопоставление с избирательной программой партии «Слуга Народа» позволяет сделать некоторые выводы:

· Программы партийных выдвиженцев характеризуются достаточно высокой степенью корреляции с партийной программой не только в части работы в составе парламентской фракции, но и в части обещаний избирателям конкретных округов.

· Значительная часть обещаний «мажоритарщиков» опирается на определенные подразделы партийной программы, что увеличивает потенциальные шансы для их выполнения.

· Однако некоторые программные обещания не подкрепляются ни партийной программой, ни законодательными инициативами депутатов. В этих случаях выполнение, естественно, усложняется и требует не только больших усилий избранников, но и большего участия и контроля со стороны избирателей.

· Большинство обещаний «мажоритарщиков» касаются социальной сферы и транспортной инфраструктуры, улучшения жилищно-коммунальной сферы и экологической ситуации в округах.

· Программы «мажоритарщиков» декларативны, не указывают конкретных механизмов решения проблем и источников финансирования. Лишь в некоторых случаях будущие депутаты обещают «способствовать привлечению» средств из государственного бюджета.

«Победа в кредит» представителей пропрезидентской политической силы и их готовность к коммуникации, намерения делать ее эффективной, о чем каждый из них заявил в своей программе, дает хорошие шансы жителям округов поучаствовать в определении первостепенных проблем и проконтролировать их разрешение. Плотность наполнения декларативных предвыборных обещаний кандидатов реальными целями и задачами для деятельности в статусе депутатов зависит, прежде всего, от активности и напористости самих избирателей.

Светлана Топалова

Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Материал подготовлен в рамках проекта «PromotingDemocraticElectionsinEasternUkraine», реализуемого при финансовой поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED). Содержание публикации не обязательно отражает точку зрения NED и является предметом исключительной ответственности Аналитического центра «Обсерватория демократии».