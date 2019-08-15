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Выбор Харьковской области: что пообещали победившие «мажоритарщики» своим избирателям

В шести из семи мажоритарных округов Харьковского региона за пределами областного центра избиратели отдали предпочтение представителям партии «Слуга Народа». При высокой степени идентичности их избирательных программ, определенные различия все же присутствуют. Касаются они именно работы в округах и обещаний решать актуальные проблемы их жителей. Что конкретно пообещали своим избирателям победители – в новом материале от Аналитического центра «Обсерватория демократии».

175 округ – Евгений Пивоваров  («Слуга Народа»)

Большинство обещаний Евгений Пивоваров сформулировал в стилистике «инициирую», «возьму под личный контроль».

Пожалуй, самый содержательный пункт гласит о том, что будущий депутат ликвидирует бюрократические преграды, которые мешают построить завод по утилизации твердых бытовых отходов. Такая формулировка вызывает некоторые вопросы. Не совсем понятно, о каком «заводе по утилизации» идет речь. Если все же о мусороперерабатывающем комплексе, который начали строить в 2017 году на месте Дергачевского полигона и планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года (хотя утилизация и переработка – процессы несколько разные), то в дальнейшей коммуникации со своими избирателями депутату стоит уточнить, какие именно бюрократические преграды мешают и будут ликвидированы.

Действительно со строительством комплекса существуют очевидные проблемы, на которые обращают внимание экологи и в решение которых депутат может внести свою лепту. Во-первых, дорога к нему проходит через город Дергачи, со всеми вытекающими «ароматными», «звуковыми» и «дорожно-качественными» последствиями для жителей. Во-вторых, высокая закрытость проекта для общественности. Поэтому способствовать проведению общественных слушаний со стороны народного депутата было бы весьма целесообразно. Есть еще и третья проблема – сортировка мусора. На данном этапе не предусматривается первичная сортировка мусора. Сортировочные линии – это уже вчерашний день. Не лучше ли потратить выделенные на них деньги на обеспечение первичной сортировки?

Часть обещаний будущего депутата касаются региона в целом, приоритеты для округа, при этом, не выделяются. В частности, обещая разработать государственную программу возобновления экологии региона, Евгений Пивоваров не указывает, какие именно рекреационные зоны для возобновления, находящиеся на территории округа, будут включены в программу. То же самое касается и инициирования работы постоянного регионального совета по развитию высокотехнологической промышленности. С точки зрения интересов жителей конкретного округа, стоит уточнить, какие именно отрасли он относит к приоритетным, следовательно, будет лоббировать их развитие, а также,  какие новые рабочие места потенциально могут стать доступны для его избирателя.  Обещания «взять под личный контроль» инфраструктурные проекты и проведение медицинской реформы также следует конкретизировать в плане аспектов, требующих контроля, и его результатов.

Таким образом, предметом дальнейшего диалога активной общественности округа с народным избранником могут стать обозначенные проблемы завершения строительства и работы мусороперерабатывающего комплекса, а также, определение конкретных результатов «инициирования» и «контроля», достижению которых будет посвящена его деятельность.

176 округ – Дмитрий Шенцев («Оппозиционный блок»)

Пункты программы, посвященные работе в округе, депутат формулирует в традиционной для себя патерналистской стилистике. Он обещает и дальше заботиться о местных инфраструктурных проектах (от дорог, автобусного сообщения, газификации и водоснабжения – до детских площадок, стадионов и домов культуры), поддерживать в округе образование и медицину, культуру и спорт. Таким образом, народный депутат фактически дублирует функционал местной власти.

Учитывая то, что именно такая опека, в том числе, с помощью именного благотворительного фонда, в значительной степени обеспечила Шенцеву победу в округе, по-видимому, по-видимому, он не намерен отказываться от патерналистских практик и фактического отправления функций местной власти и в дальнейшем.

Также депутат собирается поддерживать фермеров и предпринимателей. В чем состоит забота и поддержка, правда, не указывает. В целом часть программы, посвященную работе в округе, можно охарактеризовать как декларативно-процессуальную. Она не предусматривает ни единого конкретного результата «поддержки», «способствования», «решения проблем». Поэтому жители округа могут помочь своему депутату – предоставить перечень этих проблем,  предложить очередность их решения, определить конкретные результаты.

Некоторые инициативы в сфере законодательной деятельности также касаются региона и округа. Их формулировка полностью отражает программные положения и риторику «Оппоблока». В частности, речь идет о реформе децентрализации. Депутат намерен внедрять законодательные инициативы, которые предоставят автономию и расширение прав регионов в экономических, культурных, религиозных и языковых вопросах. Каких именно прав, по его мнению, недостаточно – не конкретизирует. Сам депутат свою задачу видит в поддержке православия в Украине. Однако в своей политической деятельности будет руководствоваться принципом невмешательства государства в религиозные и конфессиональные вопросы. Противоречия между первым и вторым – по-видимому, не видит.   

В области политики сохранения населения депутат, также в русле риторики «Оппоблока», собирается ликвидировать негативные последствия медицинской реформы. Однако, хотя бы в плане конструктивной критики, не называет их. В соответствии с партийной линией, всю реформу считает губительной. Применительно к Харьковскому региону, стоит отметить, что она продвигалась крайне пассивно, в значительной мере – саботировалась. Поэтому утверждение о сохранении низкого качества медицинского обслуживания как результате активного либо пассивного внедрения реформы - как минимум, спорно. К тому же отсутствует какая-либо конкретика относительно последовательных шагов и ощутимых в обозримом будущем хотя бы промежуточных результатов внедрения страховой медицины, которую намеревается лоббировать «Оппоблок».

177 округ – Дмитрий Любота («Слуга Народа»)

Главный месседж Дмитрия Люботы – обещание совместно с жителями разработать программу развития округа, наладить эффективную коммуникацию с ними, регулярно, раз в полгода, давать отчет о проделанной работе. Вероятно, именно поэтому депутат очертил лишь общие направления планируемой деятельности в округе. Их основная часть касается развития социальной инфраструктуры округа – учреждений образования, охраны здоровья и культуры, благоустройства территорий, инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Избранник уточняет, что к реализации программы должны быть привлечены все уровни власти. Поэтому жители округа имеют хороший шанс сформировать повестку дня на депутатскую каденцию, при этом, не превращая народного депутата в начальника ЖЭКа.

Фактически единственное обещание, нацеленное на конкретный результат – искоренение коррупции на всех уровнях. Учитывая то, что данное обещание касается округа, а Дмитрий Любота житель его центра – города Купянска,  и хорошо, как сам уверяет, знает и понимает местные проблемы, можно считать коррупцию острой проблемой.  В таком случае жителям округа стоит помочь будущему депутату определить «коррупционные узлы» и внести в совместно разрабатываемую программу меры по их ликвидации. То же касается и борьбы с бюрократической волокитой. 

Часть обещаний предусматривают «способствование» реформированию и развитию образования и медицины. Их следует все же разделить на два уровня – государственный и местный. Первый предполагает законотворческую деятельность, направленную на усовершенствование соответствующих реформ. Однако в части программы, посвященной работе в составе фракции «Слуги Народа» этот пункт отсутствует.  На местном уровне необходимо практически внедрять реформы и преодолевать саботаж. Это, в свою очередь, требует выявления «узких мест» в округе и применения конкретных мер по их ликвидации.

178 округ – Александр Литвинов («Слуга Народа»)

В статусе народного депутата Александр Литвинов собирается ставить вопрос о создании общенационального фонда с целью аккумулирования ресурсов для инфраструктурной модернизации на местах. Данное обещание, с одной стороны, сочетает деятельность в составе фракции «Слуги Народа» с представительством интересов округа, однако, с другой –  депутат не указывает никаких конкретных либо возможных источников наполнения фонда.

Актуальность проблемы удобного транспортного сообщения между населенными пунктами округа и области достаточно очевидна. Однако ее констатации и обещания решать явно недостаточно. Поэтому целесообразным выглядит проведение с участием депутата общественных слушаний в населенных пунктах округа, чтобы определить приоритетность, локацию и очередность развития транспортных магистралей.  В сочетании с обещанием партией и депутатами от «Слуги Народа» внедрения независимого аудита дорог, если таковое реализуется, транспортные проблемы в округе имеют шанс на некоторое разрешение.

Самыми болезненными проблемами в округе будущий депутат называет состояние коммунального хозяйства в городе Первомайском и учебных заведений в Близнюковском районе. Их модернизацию он обещает взять под личный контроль. Такая формулировка дает возможность жителям населенных пунктов апеллировать к контрольным функциям депутата и требовать конкретного результата.

179 округ – Алексей Кучер  («Слуга Народа»)

Обещания депутата можно разделить на две группы. Первые касаются улучшения инфраструктуры округа – транспортного сообщения, автомобильных парков,  социальной инфраструктуры, стопроцентного покрытия мобильной связью и скоростным Интернетом. Для обновления автомобильных парков будущий депутат собирается привлекать средства государственного бюджета. А вот финансовые источники качественного ремонта и строительства «лица государства» – автомобильных дорог, в программе не указываются.

Проблемы повышения качества и доступности образования и медицинских услуг депутат намерен решать путем внесения соответствующих законопроектов. Однако среди трех, которые он определил в программе, отсутствуют законопроекты, направленные на решение данной проблемы. 

Вторая часть обещаний посвящена решению экологических проблем. Для мониторинга качества водоемов и их очистки представитель округа намерен привлекать бюджетные средства. Решение вопросов стихийных мусорных свалок и незаконной вырубки лесов собирается продвигать путем внесения законопроектов (хотя тоже не включил их в программный список), установления запретов на государственном уровне и ужесточения наказаний.

Поскольку для решения приоритетных проблем округа будущий депутат, в основном, намерен привлекать средства из госбюджета, вероятно, конкретные результаты будут прямо зависеть от размера субвенций. Поэтому заинтересованным избирателям стоит внимательно следить за законодательными инициативами депутата и их продвижением в парламенте, мониторить выделение и освоение субвенций.  А еще лучше, сразу, на первых встречах с депутатом, определить совместно конкретные результаты по ключевым программным пунктам, тем более, что будущий депутат настроен на эффективную коммуникацию с избирателями.

180 округ – Алексей Красов  («Слуга Народа»)

Не очень щедрым на обещания жителям округа оказался их избранник. 2 из 4-х касаются привлечения средств из государственного бюджета – на капитальный ремонт дорог,  на строительство и реконструкцию очистных сооружений Богодуховского и Нововодолажского районов. Поскольку в программе не определяются дороги, которые депутат планирует капитально отремонтировать, их целесообразно определить самим избирателям, исходя из приоритетности дорог для округа и размера финансирования, на которое рассчитывает депутат.   Серьезность намерений внедрять программы освещения населенных пунктов не подкрепляется ни четко определенной локацией, ни указанием источников финансирования.

Также депутат обещает способствовать внедрению программ энергосбережения в жилищном секторе и в учреждениях социальной инфраструктуры. Однако локацию и количество хотя бы учебных и медицинских учреждений не определяет. Поэтому, если избиратели не хотят получить только процесс «способствования», целесообразно наладить конструктивную коммуникацию с депутатом. Ее хорошее начало – обсудить и детализировать 4 обещания, непосредственно касающиеся округа.

181 округ – Дмитрий Микиша («Слуга Народа»)

Наиболее лаконичным в обещаниях жителям округа оказался представитель Харьковского и Змиевского районов.  Будущий депутат пообещал добиваться, чтобы вопрос капитального ремонта дороги Мерефа – Змиев стал приоритетным на 2020 год (приоритетным для кого –  не уточнил). Из такой формулировки сложно понять, означает ли это, что дорогу все же отремонтируют.

Кроме того, избранник будет пытаться решать проблему очистных сооружений в городах Мерефе и Змиеве путем привлечения средств из бюджетов всех уровней. Проблема действительно актуальная, не решается более десятилетия, а указанные населенные пункты лидируют в области по выбросам недоочищенных вод в водоемы. Водоемы загрязнены. Качество питьевой воды и ее химический состав также плохие и дальше ухудшаются. Поэтому заинтересованность избирателей – хороший стимул для совместных усилий депутата, директоров предприятий-загрязнителей и всех жителей округа.

Дмитрий Микиша важной целью своей работы в парламенте определил «смену сознания граждан Украины». Однако он акцентирует внимание лишь на одном качестве сознательного и деятельного гражданина – переходе от духа патернализма к осознанию множества возможностей и готовности их использовать. Способствовать формированию гражданского общества, как следует из программы, достаточно путем неформального образования и развития сети центров гражданской активности. Такой подход вызывает, как минимум, два предостережения. Во-первых, неформальное гражданское образование, безусловно,  важно. Но это дополнение. Основа – тотальное формальное гражданское образование на всех уровнях. Поэтому депутату стоит выводить эту цель на другой уровень, инициировать во фракции и в парламенте внедрение формального гражданского образования европейского образца. Во-вторых, развитие центров гражданской активности – не миссия власти. Власть может не блокировать их развитие и гражданские активности, эффективно коммуницировать и сотрудничать с институтами гражданского общества, внедрить систему гражданского образования, тогда центры и сети будут создаваться, развиваться в режиме активной самоорганизации.

Еще один важный аргумент в пользу инициирования депутатом внедрения системы тотального гражданского образования – скудность и недостаточность программных положений «Слуги Народа» в подразделе 16 «Национальная идентичность и гражданское согласие».

Выводы

Факт солидарной победы в шести округах «новичков» от «Слуги Народа», которые, в отличие от их главных конкурентов не имели ни узнаваемости, ни местных клиентел, показывает, что главным мотивом выбора избирателей выступил протест против местных «феодальных элит».

Хотя программы и не имели определяющего значения в период выборов, по его завершению их содержание, вероятно, актуализируется в силу ряда факторов – приближения местных выборов, желания жителей решить накопившиеся проблемы. Очень хотелось бы добавить и фактор «ответственного голосования». Ведь в демократической системе, голосуя за своего представителя, избиратель не только понимает собственную ответственность за результат своего выбора, но и разделяет ответственность со своим избранником. Осознание этого стимулирует его эффективно контролировать своих представителей в институтах власти.

Анализ программных обещаний «мажоритарщиков» и их сопоставление с избирательной программой партии «Слуга Народа» позволяет сделать некоторые выводы:

·       Программы партийных выдвиженцев характеризуются достаточно высокой степенью корреляции с партийной программой не только в части работы в составе парламентской фракции, но и в части обещаний избирателям конкретных округов.

·       Значительная часть обещаний «мажоритарщиков» опирается на определенные подразделы партийной программы, что увеличивает потенциальные шансы для их выполнения.

·       Однако некоторые программные обещания не подкрепляются ни партийной программой, ни законодательными инициативами депутатов. В этих случаях выполнение, естественно, усложняется и требует не только больших усилий избранников, но и большего участия и контроля со стороны избирателей.

·       Большинство обещаний «мажоритарщиков» касаются социальной сферы и транспортной инфраструктуры, улучшения жилищно-коммунальной сферы и экологической ситуации в округах.

·       Программы «мажоритарщиков» декларативны, не указывают конкретных механизмов решения проблем и источников финансирования. Лишь в некоторых случаях будущие депутаты обещают «способствовать привлечению» средств из государственного бюджета.

«Победа в кредит» представителей пропрезидентской политической силы и их готовность к коммуникации, намерения делать ее эффективной, о чем каждый из них заявил в своей программе, дает хорошие шансы жителям округов поучаствовать в определении первостепенных проблем и проконтролировать их разрешение. Плотность наполнения декларативных предвыборных обещаний кандидатов реальными целями и задачами для деятельности в статусе депутатов зависит, прежде всего, от активности и напористости самих избирателей.

Светлана Топалова

Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Материал подготовлен в рамках проекта «PromotingDemocraticElectionsinEasternUkraine», реализуемого при финансовой поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED). Содержание публикации не обязательно отражает точку зрения NED и является предметом исключительной ответственности Аналитического центра «Обсерватория демократии».

Светлана Топалова Светлана Топалова , политолог, кандидат политических наук
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