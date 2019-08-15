Шестой год бездействия. Когда власти обратят внимание на крымских переселенцев?

Украинские официальные лица уже 6-й год в один голос твердят о непризнании Крыма и о том, что они приложат максимум усилий для возвращения полуострова обратно под контроль правительства. Новый президент и представители нового парламента не стали исключением.

Фото: investigator.org.ua

Итак, шел 2019 год, уже больше 5 лет одна административная граница является чем-то большим, чем граница двух областей. Для кого-то это граница цивилизаций, граница материальной и ментальной бедности, граница, разделившая «их» и «нас». Для кого-то – просто способ заработка. Да, как оказалось, за 5 лет невозможно побороть коррупцию на куске земли размером 250 на 100 метров.

Для жителей Крыма жизнь разделилась на «до» и «после». Но, к сожалению, не для всех. Все-таки, 5 лет – слишком большой срок. Сегодняшние выпускники школ, например, застали события 2014-го, будучи в 5-6 классе. Много ли понимает в политике 11-12 летний школьник? А сейчас он выбирает, куда поступить. Украина дает шанс поступить, есть несколько программ, но зачем с точки зрения выпускника вообще думать о поступлении в украинский вуз? Не забывайте, что такое российская школа сегодняшнего образца, российский интернет и российская культура.

Когда я рассказываю кому-то о своих планах в скором времени перебраться на «материковую» часть Украины, собеседники все чаще вспоминают о загранпаспортах и слухах о введении виз со стороны Украины. То есть, они на полном серьезе не понимают, что Украина – это наша страна, и что ни один выданный тут документ не признают за пределами Мордора.

Я хочу донести вот что: сегодня у Украины в Крыму осталась надежда только на весьма узкую прослойку населения. Прежде всего это те, кто в 2014-м уже окончил школу, но не успел себя серьезно привязать к чему-то. Они помнят, как это было, они могут сопоставить «за» и «против» любой из двух реальностей. Но таких людей немного.

Подумаем, а что нужно 25-летнему среднестатистическому гражданину? Скорее всего, у него есть работа, есть предпосылки к созданию семьи, а может уже и семья есть. Ему еще нужны перспективы, будущее, и главное – деньги. И в деньгах Украина, увы, рискует проиграть. Мой круг общения (и те, кого я читаю на FB) – люди весьма обеспеченные, так уж сложилось. Но вряд ли это можно считать полноценным срезом общества, Украина по умолчанию – не Швейцария.

Другая категория, на которую может рассчитывать Украина – люди постарше, но которые уже не застали в здравой памяти СССР. Процент «группы поддержки» Украины там меньше, но он есть. Важная их часть – предприниматели, которые явно вспоминают былые благословенные времена єдиного податку. Их запросы уже сложнее – скоро пенсия, бизнес просто так на новое место не перенести, да и в Крыму у них явно есть за что держаться.

Остальных крымчан записать в фанаты Украины уже нельзя, пусть и за редкими исключениями. Подсознательно они прекрасно понимают, что их окружающая реальность на всех парах катится в пропасть, но заставить себя просто подумать о переезде они уже не могут. И их тоже можно понять. Человека, прожившего 5-10 лет на одном месте, очень сложно мотивировать к переезду. А если он каждый день смотрит телевизор...

Может быть, нужно ориентироваться на человека? Человечность – это то, чего так не хватает государству. Пока ее можно почувствовать от волонтеров, общественников, но не от государства. Оно все 5 лет почти не замечало крымчан, которые решились.

Украина теряет лучшие годы – пока крымская «власть» демонстрирует провал за провалом, пока улицы наших городов утопают в грязи и мусоре, пока чиновники устроили свой маленький феодализм, нужно ковать железо. Но этого никто не делает.

Что же предлагает сегодняшняя политика Украины в отношении Крыма?

Сама по себе политика непризнания – это хорошо, но ведь она не требует от властей особых усилий. Нужно менять сложившийся статус украинских крымчан. Он во многом был сформирован еще в 2014-м, и к сегодняшнему дню неурегулированность многих вопросов доставляет проблемы.

Например, человек работал на государство на момент февраля 2014-го, и не уволился. Это дает основания считать его причастным к государственной измене?

А если он школьный учитель физики?

А если он работал на «выборах» в избирательной комиссии?

А если его заставили там работать, пригрозив увольнением (а работа учителя – это вся его жизнь)?

Военнослужащего, не вернувшегося на материк, задерживают при попытке попасть на контролируемую Украиной территорию. То же происходит с депутатом, который голосовал за незаконные решения. Только депутата потом отпускают.

Обычный житель Крыма решает перебраться на материк. Ему приходится оформлять какую-то справку, ходить в собес, искать кого-то с документами на жилье, стоять в очередях. А без справки даже карту в банке не открыть.

В 2014 году наспех открывают контрольные пункты въезда-выезда, это можно понять и принять. В течение 5 лет делается акцент на том, что эти сооружения должны быть временными, ведь Крым вернется. Ок, верим. Но вот наступает 2019-й, начинают говорить о строительстве инфраструктуры, автостанции, и прочего на КПВВ. Так мы все-таки временные сооружения строим или капитальные?

Обычный крымчанин решает поехать на материк, проходит КПВВ, приезжает на ближайший железнодорожный вокзал в Новоалексеевке. И сразу попадает в поле зрения местной полиции. Его ведут в отделение, подробнейшим образом досматривают (включая список номеров в телефоне). Но мы же не строим полицейское государство?

Представитель Президента Украины в АРК несколько лет вообще ничего не делает. Десятки сотрудников получали зарплату, но их никто даже не видел. Президенту потребовался месяц, чтобы это понять и принять кадровое решение.

Я не пытаюсь утопить «крымскую» политику в критике, а лишь показываю, что единой политики до сих пор нет. Есть просто несколько отдельных документов. Какие-то весьма прогрессивные – организация административных услуг в приграничных районах. Какие-то делают из крымчан изгоев – тот самый статус нерезидента для банков.

Может, приход новой власти – это тот самый момент для создания новой, даже принципиально новой, политики государства в отношении крымчан?

Прежде всего, хотелось бы увидеть реальные шаги для поддержки тех, кто уже выбрал Украину. Поверьте, найти себя на новом месте очень сложно, а еще это очень дорого (даже при украинских ценах). Проблема есть даже в такой обыденной вещи, как аренда квартиры – почему-то многие наотрез отказываются сдавать жилье переселенцам. Помогать нужно с детскими садами, школами для детей, с работой для взрослых, с оформлением пенсии. Пока этим занимаются волонтеры, но ведь они не всесильны.

А еще, надеюсь, мы увидим реальные шаги в отношении крымчан, которые еще не определились со своим местом на карте Украины. Кстати, многое уже сделано – да тот же безвиз. До сих пор не могу поверить, что крымчане не задумываются о том, что имеют возможность свободно путешествовать по Европе. Что они могут не бояться полиции, что они могут свободно выражать свои мысли, что они могут посещать митинги, которые даже не нужно согласовывать.

Вырвать людей из лап российской пропаганды будет сложно, но вполне возможно – если только украинской власти будет что предложить людям.

Например, я уже определился, где хочу жить, и надеюсь, что в течение года окончательно переберусь на материк. Этого же желаю и другим жителям полуострова.

А пока мне остается только ждать, да читать LB, даром что он у нас заблокирован (совет – VPN решает все).