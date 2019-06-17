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ЕC назвал непризнание аннексии Крыма ключевым подходом для сотрудничества в Черном море

Совет ЕС обеспокоен вызовами безопасности в черноморском регионе.

ЕC назвал непризнание аннексии Крыма ключевым подходом для сотрудничества в Черном море
Фото: BestMaps.ru

В Совете Европейского союза заявили, что для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальный документ Совета ЕС, который в понедельник одобрил заключения  по политике ЕС в отношении черноморского региона.

"Совет остается обеспокоенным в связи с вызовами безопасности в регионе Черного моря", - говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, в свете этих вызовов ЕС необходимо придерживаться принципов международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности независимых государств, свободы судоходства и сохранение позиции ЕС по вопросу Крыма.

Так, в пресс-релизе говорится, что наряду с другими нормами "политика непризнания незаконной аннексии Крыма является фундаментальной для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря".

В то же время в Совете указали на все возрастающую стратегическую важность региона для ЕС, выразили приверженность задаче способствовать его процветанию и стабильности и призвали увеличить роль ЕС в региональном сотрудничестве, в том числе в сфере экономики.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

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