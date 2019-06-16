Европейские страны готовят санкции против Мадуро и его топ-чиновников

Речь идет о финансовых ограничениях и ограничениях на поездки.

Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства, сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, которое ссылается на пять различных источников, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

По словам источников, хотя Мадуро входит в список чиновников, в отношении которых планируются санкции, окончательного решения нет. Группе из указанных стран необходимо преодолеть внутренние разногласия, прежде чем выйти с официальным предложением к исполнительной власти ЕС.

Между тем, участники переговоров согласны с тем, что санкции следует вводить в отношении военнослужащих и сотрудников судебных органов, которые сыграли важную роль в аресте союзников лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом представитель министерства иностранных дел Испании заявил, что они не хотели бы, чтобы их решение оказало негативное влияние на посреднические усилия Норвегии между представителями Мадуро и Гуайдо.

Напомним, в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический и экономический кризис. В отношении страны введен ряд международных санкций, однако в обход ограничений страна получила 570 миллионов долларов от продажи золота. В результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня в 7,9 млрд долларов.