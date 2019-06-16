Индия ввела пошлины на 28 американских товаров, среди них - миндаль и яблоки

В начале июня Трамп исключил Индию из списка стран из торговыми преференциями.

Правительство Индии в субботу, 15 июня, ввело пошлины на 28 видов товаров из США, включая миндаль, грецкий орех, яблоки и другие в ответ на решение президента Дональда Трампа лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами.

Как пишет Deutsche Welle, новые правила вступают в действие с воскресенья.

"Индия является крупнейшим иностранным импортером американского миндаля. По данным министерства торговли США, в 2018 году Нью-Дели суммарно перевел в американскую казну 543 миллиона долларов только за этот вид товаров - более чем половину всего американского экспорта миндаля", - говорится в материале.

Кроме того, Индия - второй по величине импортер американских яблок. В 2018 году страна суммарно ввезла яблок из США на 142 миллиона долларов.

Введение пошлин связано с тем, что в начале июня президент США Дональд Трамп исключил Индию из списка стран, на которые распространяются торговые преференции в рамках программы GSP. Таким образом, Индия потеряла возможность беспошлинного экспорта товаров в США общей стоимостью в 5,6 миллиардов долларов.

Трамп заявил, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам. В ответ индийское правительство заявило, что решение Трампа - печальная новость, однако страна и далее намерена поддерживать сильные экономические связи со Штатами.

Программу GSP создали в 1976 году для того, чтобы стимулировать экономический рост развивающихся рынков и позволить развивающимся странам беспошлинно экспортировать некоторые товары в США.

Беспошлинный экспорт для Индии в США собирались перекрыть еще в марте, но откладывали это решение до завершения парламентских выборов в стране.

Напомним, ранее Китай повысил пошлины на американские товары на 60 млрд долларов в ответ на ограничения, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.