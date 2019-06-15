В Нотр-Даме впервые после пожара проведут богослужение

В субботу, 15 июня, в соборе Нотр-Дам в Париже впервые после масштабного пожара проведут богослужение. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на агентство Reuters.

"Субботняя месса состоится в 16:00 по местному времени в боковой часовне. Участие в ней будет ограничено около 30 людьми, которые будут иметь на себе защитные головные уборы из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церковные лидеры стремятся показать, что жизнь в соборе продолжается после пожара, а сам храм восстанавливается на пожертвования. Однако до сих пор получено только 10% из 850 млн евро, обещанных миллиардерами, бизнес-лидерами и другими лицами на восстановление собора.

Напомним, 15 апреля произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали.

Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года.