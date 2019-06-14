Пресс-секретарь Белого дома уходит в отставку

Сара Сандерс продержалась на должности два года.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет должность до конца июня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в твиттере.

"В конце месяца после трех с половиной лет наша замечательная Сара Сандерс покинет Белый дом и вернется домой в родной великий штат Арканзас. Она редкая высокоодаренная личность и проделала невероятную работую. Надеюсь, она решит баллотироваться в губернаторы своего штата - это было бы очень здорово!" - написал Трамп.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

Сара Хакаби Сандерс в феврале 2016 года была назначена старшим советником избирательного штаба Дональда Трампа. После победы на выборах Трамп в январе 2017 года назначил Сандерс заместителем пресс-секретаря Белого дома. Она стала пресс-секретарем администрации в июле 2017 года, сменив на этом посту Шона Спайсера.

Отец Сары Сандерс, республиканский политик Майк Хакаби, был губернатором штата Арканзас с 1996 по 2007 годы.