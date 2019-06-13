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Трамп анонсировал безвиз для поляков

"Мы примем решение в ближайшие, наверное, 90 дней".

Трамп анонсировал безвиз для поляков
Фото: EPA/UPG

Представители США и Польши 12 июня подписали соглашение, которое является важным шагом на пути Польши к безвизовому режиму.

Как сообщает "Польское радио", договор об усилении сотрудничества в области предотвращения и борьбы с преступностью подписали замминистра внутренних дел Польши Кшиштоф Козловский и замминистра внутренних дел США Дэвид Пескоке.

По данным польского МВД, этот договор - важный шаг на пути Польши к безвизовому режиму с США. "Это принесет ощутимую выгоду как для безопасности Польши, так и США. Заключение и выполнение положений соглашения является одним из условий включения Польши в программу безвизового режима с США (Visa Waiver Program)", - сказано в сообщении.

Во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал, что безвиз для Польши может быть предоставлен "довольно скоро".

"Мы продвигаемся очень хорошо. Как вы знаете, это непростой вопрос, но мы подходим к нему. Мы разрешаем очень немногим странам присоединяться [к программе], но Польша - одна из стран, которые мы рассматриваем. Так что мы примем это решение в ближайшие, наверное, 90 дней", - сказал американский лидер.

Visa Waiver Program распространяется на 38 стран и территорий, среди которых преимущественно страны Западной Европы, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Чили.

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