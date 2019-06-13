"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
ГлавнаяМир

В Казахстане на митингах, связанных с выборами, задержали 9 журналистов

Сейчас проводятся проверки, был ли факт избиения полицейскими журналистов.

В Казахстане на митингах, связанных с выборами, задержали 9 журналистов
Фото: EPA/UPG

Во время несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы, связанных с выборами, задержали 9 журналистов. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Максат Байболов, передает Atameken Buisness.

"Касательно вопроса о задержании журналистов, на сегодня нам известно о девяти случаях, произошедших 9 и 10 июня по городам Нурсултану и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны, в том числе журналисты", - отметил Байболов.

Он подчеркнул, что при задержании журналисты не имели каких-либо опознавательных знаков, что они являются представителями СМИ: у них не было никаких микрофонов и видеокамер, а происходящее они снимали на телефоны.

По его словам, по мере установления личности, задержанных журналистов отпустили.

"Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался", - добавил он. Байболов также подчеркнул, что продолжается правоохранители проверяют, был ли факт избиения полицейскими журналистов.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

9 июня, в день досрочных выборов президента Казахстана, в столице Нур-Султане и в мегаполисе Алматы прошли массовые митинги, в ходе которых задержали около 500 протестующих. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также