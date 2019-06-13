В Казахстане на митингах, связанных с выборами, задержали 9 журналистов

Сейчас проводятся проверки, был ли факт избиения полицейскими журналистов.

Во время несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы, связанных с выборами, задержали 9 журналистов. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Максат Байболов, передает Atameken Buisness.

"Касательно вопроса о задержании журналистов, на сегодня нам известно о девяти случаях, произошедших 9 и 10 июня по городам Нурсултану и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны, в том числе журналисты", - отметил Байболов.

Он подчеркнул, что при задержании журналисты не имели каких-либо опознавательных знаков, что они являются представителями СМИ: у них не было никаких микрофонов и видеокамер, а происходящее они снимали на телефоны.

По его словам, по мере установления личности, задержанных журналистов отпустили.

"Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался", - добавил он. Байболов также подчеркнул, что продолжается правоохранители проверяют, был ли факт избиения полицейскими журналистов.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

9 июня, в день досрочных выборов президента Казахстана, в столице Нур-Султане и в мегаполисе Алматы прошли массовые митинги, в ходе которых задержали около 500 протестующих. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.