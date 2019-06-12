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Президент Греции назначил досрочные выборы парламента на 7 июля

Президентская партия проиграла выборы в Европарламент.

В Греции президент страны Прокопис Павлопулос объявил о роспуске парламента и досрочных парламентских выборах. Соответствующий указ опубликован на сайте греческого парламента.

Фото: www.hellenicparliament.gr

Выборы должны состояться в течение месяца после роспуска, ближайшее к этому сроку воскресенье - 7 июля. Предполагается, что новый состав парламента соберется на первое заседание уже 17 июля.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как стало известно, что возглавляемая им партия Коалиция радикальных левых сил уступает на выборах в Европейский парламент оппозиционной "Новой демократии", объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

По данным Министерства внутренних дел Греции после подсчета почти 40% бюллетеней, "Новая демократия" набирает 33,32% голосов и может получить 7 мест в Европарламенте, а правящая "Сириза" - 23,89% (6 мест).

Напомним, вчера в Украине завершился срок выдвижения партий на досрочных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

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