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Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент

Депутаты в течение трех месяцев после избрания не смогли сформировать правительство.

Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент
Парламент Молдовы проработал 3 месяца после выборов
Фото: EPA/UPG

Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. Такое решение вынес в пятницу Конституционный суд Молдовы, пишет "Интерфакс-Украина".

Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.

Напомним, парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля 2019 года по смешанной системе: 50 депутатов избрали по партийным спискам, 51 - по мажоритарным округам.

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