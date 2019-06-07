Тереза Мэй оставила пост главы Консервативной партии

Она продолжит исполнять обязанности до избрания преемника в середине июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила членов Консервативной партии о своей отставке. Об этом сообщает Reuters.

Мэй продолжит исполнять обязанности премьер-министра и лидера партии до момента избрания ее преемника. Его имя станет известно во второй половине июля.

Выдвижение кандидатов завершится 16 июня. Среди претендентов - бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, нынешней министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр по вопросам "Брексита" Доминик Рааба, министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув.

Тереза Мэй объявила об отставке 24 мая. Причиной такого решения она назвала разногласия по "Брекситу". По ее словам, она сожалеет, что не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году и должна была официально выйти из его состава в марте 2019 года, однако этот срок дважды переносили. Это связано с тем, что Мэй не может договориться с членами парламента Великобритании об условиях выхода Великобритании из ЕС.