Фото: Hugo Kaaman on Twitter

В результате взрыва в Швеции в жилом квартале пострадали по меньшей мере 25 человек, среди них нет тяжело раненых. Об этом сообщает местное издание SVT.

Взрыв произошел в городке Линчепинг, неподалеку от жилых многоквартирных домов. Причины взрыва пока неизвестны. Отмечается, что взрыв разрушил окна и балконы пятиэтажного жилого дома и повредил другие здания.

Фото: /twitter.com/HKaaman

Фото: /twitter.com/HKaaman

Фото: /twitter.com/HKaaman

"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатон... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявили в полиции.

Взрыв произошел около 9 часов утра, полиция пока рассматривает его как совершившееся преступление и не ожидает повторных взрывов, хотя не исключает и возможности несчастного случая.

Сообщается, что жители пострадавших домов сегодня не смогут вернуться в свои квартиры, местные власти подыскивают для них места временного размещения.