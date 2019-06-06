В промышленном здании американского аэропорта в городе Розуэлл (Нью-Мексико) произошел взрыв при упаковке фейерверков, в результате пожара пострадали 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

От мощного взрыва произошло возгорание, все пострадавшие - сотрудники пожарной службы аэропорта. Двое потерпевших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

Фейерверки готовили ко Дню независимости США, который состоится 4 июля. Полиция расследует причины взрыва. Предварительно установлено, что взрыв был случайным.

Напомним, прошлым летом при взрыве на фабрике фейерверков в Мексике погибли 24 человека, более 70 получили ранения.