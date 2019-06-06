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В американском аэропорту Розуэлл при взрыве пострадали 12 пожарных

Взрыв произошел при упаковке фейерверков.

В американском аэропорту Розуэлл при взрыве пострадали 12 пожарных
Фото: скриншот видео

В промышленном здании американского аэропорта в городе Розуэлл (Нью-Мексико) произошел взрыв при упаковке фейерверков, в результате пожара пострадали 12 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

От мощного взрыва произошло возгорание, все пострадавшие - сотрудники пожарной службы аэропорта. Двое потерпевших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

Фейерверки готовили ко Дню независимости США, который состоится 4 июля. Полиция расследует причины взрыва. Предварительно установлено, что взрыв был случайным.

Напомним, прошлым летом при взрыве на фабрике фейерверков в Мексике погибли 24 человека, более 70 получили ранения.

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