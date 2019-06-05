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​Западные лидеры отметили 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии

Торжества состоялись в городе Портсмуте в Великобритании.

Главы государств и правительств 16 стран приняли участие в торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Среди участников проведенного в среду, 5 июня, мероприятия - президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, передает Немецкая волна.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Лидеры 16 стран приняли совместную декларацию, в которой обязались не допустить повторения ужасов Второй мировой войны. В декларации отмечается важность таких свобод как демократия, толерантность и правовое государство.

Фото: EPA/UPG

"Мы будем сотрудничать как союзники и друзья, чтобы защищать эти свободы всегда, когда они окажутся под угрозой", - говорится в тексте документа.

Фото: EPA/UPG

В торжественном военном параде по случаю 75-й годовщины высадки союзников приняли участие также около 4 тысяч британских военнослужащих, боевые корабли и самолеты.

Фото: EPA/UPG

Кроме того, зрители имели возможность услышать и увидеть воспоминания очевидцев тех событий, посмотреть спектакли и музыкальные выступления. Среди почетных гостей были и 300 ветеранов Второй мировой, участвовавших в операции.

Фото: EPA/UPG

Как сообщалось, президента России Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование годовщины Нормандской операции.

Нормандская операция «Overlord» по высадке войск союзников на севере Франции является крупнейшей военно-морской десантной операции в истории. Началась 6 июня 1944 и продолжалась до 1 июля.

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