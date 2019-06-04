Трамп призвал Терезу Мэй не торопиться с уходом и дождаться заключения торгового соглашения с США

"У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка".

Президент США Дональд Трамп обещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза.

Об этом он заявил на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне, передает Deutsche Welle.

"У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка", - сказал Трамп, выразив уверенность, что она будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Он также отметил, что Мэй "проделала фантастическую работу" на посту главы правительства Британии и призвал ее "не торопиться с уходом" с этой должности, а по меньшей мере дождаться заключения торгового соглашения с США.

Мэй, в свою очередь, выступила за усиление экономического сотрудничества с Вашингтоном, а также за совместную работу по сохранению принципов свободной, честной и открытой торговли.

Напомним, Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Ранее Трамп посоветовал Британии покинуть ЕС без сделки и не платить за Brexit 39 млрд фунтов.

24 мая Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. После выборов главы тори Мэй покинет пост премьера. Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года. Она сменила премьер-министра Дэвида Кэмерона, который отказался выводить Великобританию из Евросоюза.