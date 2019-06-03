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Премьер Италии пригрозил уйти в отставку из-за разногласий его заместителей

Два вице-премьера в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга.

Премьер Италии пригрозил уйти в отставку из-за разногласий его заместителей
Итальянский премьер Джузеппе Конте (в центре) со своими двумя заместителями Маттео Сальвини (справа) и Луиджи Ди Майо (слева) во
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 3 июня, призвал партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, отказаться от разногласий, пригрозив в противном случае уйти в отставку.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировали итальянские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно, я хочу сказать ясно всем гражданам... я не намерен держаться на плаву только чтобы продлить мое пребывание во дворце Киджи (в резиденции премьера - ред.)... И если никто не будет брать на себя ответственность, и если не будет дальнейших действий, я сообщу президенту республики о намерении уйти со своего поста", - заявил Джузеппе Конте.

Премьер подчеркнул, что политические силы, которым принадлежит большинство в обеих палатах парламента, должны в полной мере осознавать свою миссию и свою ответственность.

Два вице-премьера Италии лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга. Отношения между партиями особенно обострились во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" на выборах уверенно заняла первое место в Италии, получив более 34% голосов, "Движение 5 звезд", в свою очередь, показало третий результат, что стало хуже прогнозов.

Маттео Сальвини после выступления Конте заявил, что его партия стремится двигаться вперед и "никогда не прекращала работу".

"Мы готовы, мы хотим двигаться вперед, и мы не можем терять время", - написал политик в Twitter.

Итальянская пресса накануне сообщала, что, если разногласия между Ди Майо и Сальвини не прекратятся, то Конте в июле распустит парламент, а на сентябрь назначит новые выборы.

Конте - адвокат. Он был назначен премьером Италии, так как его кандидатура устраивала обе сформировавшие правящую коалицию партии. Принято считать, что де-факто Сальвини и Ди-Майо гораздо сильнее влияют на работу правительства страны, нежели Конте.

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