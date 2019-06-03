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Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа

Создателя WikiLeaks подозревают в изнасиловании.

Суд в Швеции отказал в заочном аресте Ассанжа
Джулиан Ассанж в автобусе после задержания полицией Лондона.
Фото: EPA/UPG

Суд в Швеции в понедельник, 3 июня, отклонил ходатайство прокуратуры о заочном аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает DW.

В Швеции Ассанжа подозревают в изнасиловании женщины в 2010 году.

В 2017 году органы юстиции королевства прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks, однако в мае 2019 года прокуратура Швеции вновь открыла уголовное дело и запросила европейский ордер на арест Ассанжа.

Суд обосновал своем решение тем, что разоблачитель фигурирует в деле лишь в статусе "подозреваемого". Ранее адвокат основателя WikiLeaks назвал "несоразмерным" возможный арест своего подзащитного с целью допроса.

Напомним, в августе 2010 года в Швеции против Ассанжа было возбуждено уголовное дело на основании иска двух шведок, которые заявили, что сначала имели с ним секс по согласию, а затем он их изнасиловал. Сам Ассанж заявлял что за эти делом стоит Пентагон. Опасаясь ареста и последующей выдачи США, он укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где находился семь лет.

11 апреля 2019 года он был арестован британской полицией после того как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

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