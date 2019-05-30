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Ассанж не смог дать показания в суде из-за состояния здоровья

Тюремные власти перевели его в медчасть.

Ассанж не смог дать показания в суде из-за состояния здоровья
Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора
Фото: EPA/UPG

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее перевели в медицинскую часть в лондонской тюрьме Бельмарш, не будет давать показаний в суде даже через видеосвязь, потому что слишком болен. Об этом заявил его адвокат, сообщает The Guardian.

"Джулиан Ассанж слишком болен, чтобы участвовать в видеосвязи в запланированном слушании по его возможной экстрадиции в США", - сказал защитник.

В WikiLeaks обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа, передает Reuters.

"В течение семи недель в Бельмарши его здоровья продолжало ухудшаться, он резко потерял вес. Решение тюремных властей о переводе его в медицинскую часть говорит само за себя", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня должно было состояться судебное заседание по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Следующее слушания запланировано на 12 июня.

Соединенные Штаты требуют экстрадиции из Британии 47-летнего Ассанжа, которому в США за 18 обвинениям грозят десятки лет тюрьмы, если его признают виновным. По мнению американского адвоката Барри Поллака, обвинения являются беспрецедентными и выдвинуты Ассанжу за попытку информировать о шагах правительства США.

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